В кремле не назвали сроков встречи с Уиткоффом в москве и назвали суждения о близости к мирному соглашению "преждевременными"

Точные сроки контактов в москве российской стороны со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом пока не определены, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, также назвав выводы о близости рф к заключению мирного соглашения с Украиной преждевременными, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"У нас контакты есть, сейчас речь идет, вы слышали, наверное, сказал сам Трамп, что он имеет в виду направить господина Уиткоффа в москву. Мы сейчас по мере того, как точно сроки этих контактов в москве определяются, мы их сообщим", - сказал песков.

При этом, по данным росСМИ, "комментируя суждения, будто стороны еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения", песков сказал: "Подождите. Пока преждевременно так говорить".

Напомним

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил визит Уиткоффа в москву, отметив, что поручил ему "встретиться с президентом путиным в москве, а в то же время Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной".