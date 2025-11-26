У кремлі не назвали термінів зустрічі з Віткоффом у москві і назвали судження про близькість до мирної угоди "передчасними"
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що терміни контактів російської сторони зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом у москві ще не визначені. Він також назвав передчасними судження про близькість рф до укладання мирної угоди з Україною.
Деталі
"У нас контакти є, зараз йдеться, ви чули, напевно, сказав сам Трамп, що він має на увазі направити пана Віткоффа до москви. Ми зараз у міру того, як точно терміни цих контактів у москві визначаються, ми їх повідомимо", - сказав пєсков.
При цьому, за даними росЗМІ, "коментуючи судження, ніби сторони ще ніколи не були такі близькі до укладання мирної угоди", пєсков сказав: "Почекайте. Поки що передчасно так говорити".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив візит Віткоффа до москви, зазначивши, що доручив йому "зустрітися з президентом путіним у москві, а водночас Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною".