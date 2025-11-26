$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 12833 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 24863 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 22469 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15653 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 27712 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16021 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14118 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24106 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40916 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У кремлі не назвали термінів зустрічі з Віткоффом у москві і назвали судження про близькість до мирної угоди "передчасними"

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що терміни контактів російської сторони зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом у москві ще не визначені. Він також назвав передчасними судження про близькість рф до укладання мирної угоди з Україною.

У кремлі не назвали термінів зустрічі з Віткоффом у москві і назвали судження про близькість до мирної угоди "передчасними"

Точних термінів контактів у москві російської сторони зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом поки що не визначено, заявив речник кремля дмитро пєсков, також назвавши висновки про близькість рф до укладання мирної угоди з Україною передчасним, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"У нас контакти є, зараз йдеться, ви чули, напевно, сказав сам Трамп, що він має на увазі направити пана Віткоффа до москви. Ми зараз у міру того, як точно терміни цих контактів у москві визначаються, ми їх повідомимо", - сказав пєсков. 

При цьому, за даними росЗМІ, "коментуючи судження, ніби сторони ще ніколи не були такі близькі до укладання мирної угоди", пєсков сказав: "Почекайте. Поки що передчасно так говорити".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив візит Віткоффа до москви, зазначивши, що доручив йому "зустрітися з президентом путіним у москві, а водночас Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Україна