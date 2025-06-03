В кремле говорят не ждать "прорывов" от второй встречи рф с Украиной и ожидают реакции на свой "меморандум"

В кремле говорят не ждать "мгновенных решений и прорывов" от второго раунда переговоров россии и Украины, заявил во вторник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

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"Ждать каких-то мгновенных решений и прорывов здесь было бы неправильно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, прежде всего, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться", - заявил песков на брифинге.

песков добавил, что власти россии ожидают реакции на текст своего "меморандума", который Украине передала российская делегация.

"Ну, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал песков.

По словам спикера кремля, документ имеет целью устранение "первопричин" войны в Украине и устойчивое урегулирование.

Он также отметил, что возможные компромиссы со стороны рф относительно пунктов "меморандума" - это тема для переговоров, которые не могут быть публичными.

На вопрос, проинформирует ли российская сторона американских коллег об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле, песков ответил, что у россии есть каналы для диалога с США, и они используются по мере необходимости.

"У нас есть каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал он.