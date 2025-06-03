В кремле говорят не ждать "прорывов" от второй встречи рф с Украиной и ожидают реакции на свой "меморандум"

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира
Эксклюзив
08:15 • 33798 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 67415 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
06:00 • 39220 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 107743 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 100248 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 115353 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 121938 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 218527 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169393 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 164378 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
42%
748мм
Популярные новости

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

3 июня, 01:38 • 52606 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 38533 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 41810 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 45374 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 53080 просмотра
публикации

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 67415 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 54328 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 107743 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 218527 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 374599 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 16772 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 19032 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 17327 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 144232 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 149731 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

В кремле говорят не ждать "прорывов" от второй встречи рф с Украиной и ожидают реакции на свой "меморандум"

Киев • УНН

 • 706 просмотра

дмитрий песков заявил, что не стоит ждать мгновенных решений от переговоров. Россия ожидает реакции на свой "меморандум", направленный на устранение первопричин войны.

В кремле говорят не ждать "прорывов" от второй встречи рф с Украиной и ожидают реакции на свой "меморандум"

В кремле говорят не ждать "мгновенных решений и прорывов" от второго раунда переговоров россии и Украины, заявил во вторник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Ждать каких-то мгновенных решений и прорывов здесь было бы неправильно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, прежде всего, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться", - заявил песков на брифинге.

песков добавил, что власти россии ожидают реакции на текст своего "меморандума", который Украине передала российская делегация.

"Ну, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал песков.

По словам спикера кремля, документ имеет целью устранение "первопричин" войны в Украине и устойчивое урегулирование.

Он также отметил, что возможные компромиссы со стороны рф относительно пунктов "меморандума" - это тема для переговоров, которые не могут быть публичными.

На вопрос, проинформирует ли российская сторона американских коллег об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле, песков ответил, что у россии есть каналы для диалога с США, и они используются по мере необходимости. 

"У нас есть каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9