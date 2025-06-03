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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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У кремлі кажуть не чекати "проривів" від другої зустрічі рф з Україною і очікують реакції на свій "меморандум"

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

дмитро пєсков заявив, що не варто чекати миттєвих рішень від переговорів. Росія очікує реакції на свій "меморандум", спрямований на усунення першопричин війни.

У кремлі кажуть не чекати "проривів" від другої зустрічі рф з Україною і очікують реакції на свій "меморандум"

У кремлі кажуть не чекати "миттєвих рішень та проривів" від другого раунду переговорів росії та України, заявив у вівторок речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Чекати на якісь миттєві рішення та прориви тут було б неправильно. Але робота йде. Було досягнуто певних домовленостей у Стамбулі, вони важливі. Справді, насамперед, все-таки люди. Ці домовленості реалізовуватимуться", - заявив пєсков на брифінгу.

пєсков додав, що влада росії очікує реакції на текст свого "меморандуму", який Україні передала російська делегація.

"Ну, а далі робота буде продовжуватися. Очікуємо реакції на той меморандум, який був переданий", - сказав пєсков.

За словами спікера кремля, документ має на меті усунення "першопричин" війни в Україні та стійке врегулювання.

Він також зазначив, що можливі компроміси з боку рф щодо пунктів "меморандуму" - це тема для переговорів, які не можуть бути публічними.

На запитання, чи російська сторона проінформує американських колег про підсумки переговорів з Україною в Стамбулі, пєсков відповів, що росія має канали для діалогу зі США, і вони використовуються за потребою. 

"Ми маємо канали діалогу з американською стороною та продовжуємо використовувати ці канали діалогу для спілкування", - сказав він.

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія02.06.25, 21:59 • 114912 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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