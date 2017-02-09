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В.Кравцов стал самым результативным баскетболистом в матче Еврокубка

Киев • УНН

 • 9192 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов стал лучшим в матче 6-го тура топ-16 Еврокубка, в котором испанский клуб "Валенсия" на выезде обыграл немецкую "Альбу" - 99:73, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В.Кравцов стал самым результативным баскетболистом в матче Еврокубка

За 16:17 минут на площадке украинец набрал 18 очков, завершив встречу со стопроцентным показателем реализованных бросков с игры - 8/8 двухочковых. Кроме того наш соотечественник собрал 5 подборов и сделал 1 передачу при 2 потерях и 3 фолах.

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Стоит отметить, что 18 набранных очков стали лучшим показателем в противостоянии. Кроме В.Кравцова таким количеством баллов отличились Елмедин Киканович и Карл Инглиш из "Альбы".

Примечательно, что команда украинца выиграла все 6 матчей второго группового раунда турнира и с первого места в квартете вышла в четвертьфинал, где сыграет против российского клуба "Химки".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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