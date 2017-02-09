В.Кравцов став найрезультативнішим баскетболістом у матчі Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Центровий збірної України В'ячеслав Кравцов став кращим в матчі 6-го туру топ-16 Єврокубка, в якому іспанський клуб "Валенсія" на виїзді обіграв німецьку "Альбу" - 99:73, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
За 16:17 хвилин на майданчику українець набрав 18 очок, завершивши зустріч зі стовідсотковим показником реалізованих кидків з гри - 8/8 двоочкових. Окрім того наш співвітчизник зібрав 5 підбирань і зробив 1 передачу при 2 втратах та 3 фолах.
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Варто відзначити, що 18 набраних очок стали кращим показником у протистоянні. Крім В.Кравцова такою кількістю балів відзначилися Елмедін Кіканович і Карл Інгліш з "Альби".
Примітно, що команда українця виграла всі 6 матчів другого групового раунду турніру і з першого місця в квартеті вийшла в чвертьфінал, де зіграє проти російського клубу "Хімки".