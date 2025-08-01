В Краматорске общественный транспорт будет курсировать до 17:00 – горсовет
Киев • УНН
Общественный транспорт будет работать до 17:00 из-за ситуации с безопасностью и аварийных отключений света.
Сегодня, 1 августа, в связи с ситуацией безопасности и аварийными отключениями света, общественный транспорт в Краматорске Донецкой области по всем маршрутам будет работать до 17:00. Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает УНН.
Детали
Важные изменения в работе общественного транспорта в Краматорске. Сегодня, 1 августа, в связи с ситуацией безопасности и аварийными отключениями света, общественный транспорт в Краматорске по всем маршрутам будет работать до 17:00
В горсовете добавили, что воздушная тревога в городе продолжается до сих пор и призвали граждан не покидать безопасных мест.
Напомним
В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Сейчас известно о 3 погибших и 10 раненых.