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В Краматорске общественный транспорт будет курсировать до 17:00 – горсовет

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Общественный транспорт будет работать до 17:00 из-за ситуации с безопасностью и аварийных отключений света.

В Краматорске общественный транспорт будет курсировать до 17:00 – горсовет

Сегодня, 1 августа, в связи с ситуацией безопасности и аварийными отключениями света, общественный транспорт в Краматорске Донецкой области по всем маршрутам будет работать до 17:00. Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает УНН.

Детали

Важные изменения в работе общественного транспорта в Краматорске. Сегодня, 1 августа, в связи с ситуацией безопасности и аварийными отключениями света, общественный транспорт в Краматорске по всем маршрутам будет работать до 17:00

- говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что воздушная тревога в городе продолжается до сих пор и призвали граждан не покидать безопасных мест.

Напомним

В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Сейчас известно о 3 погибших и 10 раненых.

Павел Башинский

ОбществоВойна
Донецкая область
Краматорск