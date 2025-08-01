У Краматорську громадський транспорт курсуватиме до 17:00 - міськрада
Київ • УНН
Громадський транспорт працюватиме до 17:00 через безпекову ситуацію та аварійні відключення світла.
Сьогодні, 1 серпня, у звʼязку з безпековою ситуацією та аварійними відключеннями світла, громадський транспорт у Краматорську Донецької області за всіма маршрутами працюватиме до 17:00. Про це повідомили у Краматорській міській раді, передає УНН.
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Важливі зміни в роботі громадського транспорту в Краматорську. Сьогодні, 1 серпня, у звʼязку з безпековою ситуацією та аварійними відключеннями світла, громадський транспорт у Краматорську за всіма маршрутами працюватиме до 17:00
В міськраді додали, що повітряна тривога у місті триває досі і закликали громадян не покидати безпечних місць.
Нагадаємо
У четвер, 31 липня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Наразі відомо про 3 загиблих і 10 поранених.