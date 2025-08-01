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У Краматорську громадський транспорт курсуватиме до 17:00 - міськрада

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Громадський транспорт працюватиме до 17:00 через безпекову ситуацію та аварійні відключення світла.

У Краматорську громадський транспорт курсуватиме до 17:00 - міськрада

Сьогодні, 1 серпня, у звʼязку з безпековою ситуацією та аварійними відключеннями світла, громадський транспорт у Краматорську Донецької області за всіма маршрутами працюватиме до 17:00. Про це повідомили у Краматорській міській раді, передає УНН.

Деталі

Важливі зміни в роботі громадського транспорту в Краматорську. Сьогодні, 1 серпня, у звʼязку з безпековою ситуацією та аварійними відключеннями світла, громадський транспорт у Краматорську за всіма маршрутами працюватиме до 17:00

- йдеться в повідомленні.

В міськраді додали, що повітряна тривога у місті триває досі і закликали громадян не покидати безпечних місць.

Нагадаємо

У четвер, 31 липня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Наразі відомо про 3 загиблих і 10 поранених.

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Донецька область
Краматорськ