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В.Кличко поручил проверить начисления "Киевэнерго" за отопление

В.Кличко поручил проверить начисления "Киевэнерго" за отопление

Киев • УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить начисления за услугу отопления в квартирах киевлян в октябре, которые формировало "Киевэнерго", и осуществить перерасчет там, где посчитали некорректно. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Тысячи киевлян возмущены платежами за теплоэнергию, которые получили от "Киевэнерго" за октябрь. Люди не понимают, на основании чего возникли такие огромные и неподъемные суммы. Городская власть не оставит эту ситуацию без должного рассмотрения. Мы проведем проверку начислений за услугу централизованного отопления, которую осуществило ПАО "Киевэнерго", - отметил В.Кличко.

Он отметил, что к этой работе столичная власть привлекает представителей Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Мэр Киева напомнил, что более 90% домов в Киеве рассчитываются по счетчику, который показывает реальные объемы потребленного тепла. Однако есть часть домов, где уже зафиксированы ложные начисления, а также ряд многоэтажек, где плата за отопление начислялась по методике, учитывающей количество дней и температуру воздуха в доме.

"Мы проведем тщательную проверку начислений по каждой категории домов и будет произведен перерасчет там, где посчитали некорректно. Я поручил своему заместителю Петру Пантелееву совместно со специалистами Минрегионстроя и Нацкомиссии немедленно проверить справедливость цен за тепло в счетах и ​​предоставить соответствующий отчет", - подчеркнул В.Кличко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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