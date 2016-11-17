В.Кличко доручив перевірити нарахування "Київенерго" за опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити нарахування за послугу опалення у квартирах киян у жовтні, які формувало “Київенерго”, і здійснити перерахунок там, де порахували некоректно. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Тисячі киян обурені платіжками за теплоенергію, які отримали від “Київенерго” за жовтень. Люди не розуміють, на підставі чого виникли такі шалені і непідйомні суми. Міська влада не залишить цю ситуацію без належного розгляду. Ми проведемо перевірку нарахувань за послугу централізованого опалення, яке здійснило ПАТ “Київенерго”, — наголосив В.Кличко.
Він зазначив, що до цієї роботи столична влада залучає представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Мер Києва нагадав, що понад 90% будинків у Києві розраховуються за лічильником, який показує реальні обсяги спожитого тепла. Однак є частина будинків, де вже зафіксовані помилкові нарахування, а також низка багатоповерхівок, де плата за опалення нараховувалась за методикою, що враховує кількість днів та температуру повітря в оселі.
“Ми проведемо ретельну перевірку нарахувань за кожною категорією будинків і буде здійснено перерахунок там, де порахували некоректно. Я доручив своєму заступнику Петру Пантелеєву спільно з фахівцями Мінрегіонбуду та Нацкомісії негайно перевірити справедливість цін за тепло в рахунках та надати відповідний звіт”, — підкреслив В.Кличко.