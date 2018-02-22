В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 4 балла

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63778 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78104 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80802 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107548 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104573 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111546 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117091 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134327 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:30, уровень утренних пробок составляет в 4 балла, передает УНН.

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, на улице Вячеслава Черновола (в сторону метро "Лукьяновка"). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от въезда в город и до метро "Берестейская"), Голосеевском проспекте в сторону одноименной станции метро, ​​на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи") на проспекте Космонавта Комарова в сторону Индустрильного путепровода (ДТП), и на проспекте Романа Шухевича в сторону метро "Петровка".

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал (и близлежащих улицах) и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в сторону Подола). Проблемы на Набережном шоссе от моста Метро и до Почтовой площади. Затруднено движение на проспектах Броварском и Николая Бажана в сторону Правого берега.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, и кроме того от метро "Шулявская" и в Караваевых Дач (в обе стороны).

На данный момент движение затруднено на всех мостах.

Напомним, серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице О. Телиги в Шевченковском районе Киева.

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