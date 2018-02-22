В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 4 балла

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, на улице Вячеслава Черновола (в сторону метро "Лукьяновка"). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от въезда в город и до метро "Берестейская"), Голосеевском проспекте в сторону одноименной станции метро, ​​на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи") на проспекте Космонавта Комарова в сторону Индустрильного путепровода (ДТП), и на проспекте Романа Шухевича в сторону метро "Петровка".

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал (и близлежащих улицах) и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в сторону Подола). Проблемы на Набережном шоссе от моста Метро и до Почтовой площади. Затруднено движение на проспектах Броварском и Николая Бажана в сторону Правого берега.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, и кроме того от метро "Шулявская" и в Караваевых Дач (в обе стороны).

На данный момент движение затруднено на всех мостах.

Напомним, серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице О. Телиги в Шевченковском районе Киева.