В Києві рівень ранкових заторів оцінюється в 4 бали

Так, згідно з даними сервісу “Google Maps”, традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” і “Палац спорту”.

Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях, на вулиці В’ячеслава Чорновола (в бік метро “Лук’янівка”). Затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони, а також від в’їзду в місто та до метро “Берестейська”), Голосієвському проспекті в бік однойменної станції метро, на вулиці Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), на проспекті Космонавта Комарова в бік Індустрільного шляхопроводу (ДТП), та на проспекті Романа Шухевича в бік метро “Петрівка”.

Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал (і прилеглих вулицях) і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова і Набережно-Рибальська (в бік Подолу). Проблеми на Набережному шосе від моста Метро та до Поштової площі. Ускладнено рух на проспектах Броварському та Миколи Бажана в бік Правого берегу.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, і крім того від метро “Шулявська” та до Караваєвих Дач (в обидві боки).

На даний момент рух ускладнений на усіх мостах.

Нагадаємо, серйозне ДТП із займанням сталося в ніч на четвер на вулиці О. Теліги у Шевченківському районі Києва.