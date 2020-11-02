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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35811 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 58195 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115092 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92822 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100008 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103163 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101652 просмотра

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В Киеве кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 70%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. На сегодня в Киеве кровати для больных COVID-19 заполнены почти на 73%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“... город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73 процента”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в столице на карантин из-за заболевания COVID-19 среди учащихся и педагогов закрыты восемь школ и девять детских садов.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у более чем 500 человек.

Украинские Национальные Новости

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