В Киеве кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 70%

“... город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73 процента”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в столице на карантин из-за заболевания COVID-19 среди учащихся и педагогов закрыты восемь школ и девять детских садов.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у более чем 500 человек.