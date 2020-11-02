В Киеве кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На сегодня в Киеве кровати для больных COVID-19 заполнены почти на 73%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“... город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73 процента”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в столице на карантин из-за заболевания COVID-19 среди учащихся и педагогов закрыты восемь школ и девять детских садов.
Напомним, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у более чем 500 человек.