У Києві на карантин закриті вісім шкіл та дев'ять дитсадків

“На карантин у Києві залишаються зачиненими вісім шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів”, — сказала Оксана Зінов’єва.

Також закриті на карантин дев’ять дитячих садочків столиці. Та 103 групи в майже сотні садків. Відвідуваність дитсадків сьогодні — понад 52 відсотки.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — традиційне зменшення випадків після вихідних.