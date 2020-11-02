У Києві на карантин закриті вісім шкіл та дев'ять дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці на карантин через захворювання на COVID-19 серед учнів та педагогів закриті вісім шкіл та дев’ять дитсадків. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов’єва, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“На карантин у Києві залишаються зачиненими вісім шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів”, — сказала Оксана Зінов’єва.
Також закриті на карантин дев’ять дитячих садочків столиці. Та 103 групи в майже сотні садків. Відвідуваність дитсадків сьогодні — понад 52 відсотки.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — традиційне зменшення випадків після вихідних.