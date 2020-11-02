В Киеве на карантин закрыты восемь школ и девять детсадов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В столице на карантин из-за заболевания COVID-19 среди учащихся и педагогов закрыты восемь школ и девять детских садов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На карантин в Киеве остаются закрытыми восемь школ. А также на дистанционном обучении 449 классов в 133 школах столицы. Болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов", - сказала Оксана Зиновьева.
Также закрыты на карантин девять детских садов столицы. И 103 группы в почти сотни садов. Посещаемость детских садов сегодня - более 52 процента.
Напомним, в Украине на 8:45 2 ноября зафиксировано уже 402 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - традиционное уменьшение случаев после выходных.