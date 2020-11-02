В Києві ліжка для хворих на COVID-19 заповнені на понад 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На сьогодні в Києві ліжка для хворих на COVID-19 заповнені майже на 73%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
“... місто підготувало вже понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус. Сьогодні вони заповнені майже на 73 відсотки”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у столиці на карантин через захворювання на COVID-19 серед учнів та педагогів закриті вісім шкіл та дев’ять дитсадків.
Нагадаємо, у Києві за добу коронавірус підтвердили у понад 500 людей.