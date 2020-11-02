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У Києві за добу коронавірус підтвердили у понад 500 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці коронавірус за минулу добу виявили у 507 людей, 9 людей померли. Загалом захворіли понад 38 тисяч осіб. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов’єва, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Хвиля вірусу продовжує накривати столицю і Україну. За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 людей. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38 745”, — повідомила речниця.

За її словами, серед тих, хто захворіли: 267 жінок віком від 18 до 83 років. Та 25 дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 188 чоловіків віком від 19 до 90 років. Та 27 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 16 медиків.

“До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали в столиці 12 людей. Всього коронавірус подолали 12 924 мешканці Києва”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі — 89. У Голосіївському — 84. Та в Дніпровському районі — 71 випадок.

“Понад 500 хворих за добу — це дуже велика кількість після вихідних. Оскільки, нагадаю, в вихідні дні працюють не всі лабораторії міста. Тому на понеділок кількість виявлених хворих завжди менше. Але, на жаль, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ — 22 хворих. Іще 401 пацієнт — у лікарнях із підозрою на коронавірус”, — зазначила речниця Київського міського голови.

Вона нагадала, що місто підготувало вже понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус. Сьогодні вони заповнені майже на 73 відсотки.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — традиційне зменшення випадків після вихідних.

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