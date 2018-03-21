В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением до 25 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве из-за погодных условий, общественный транспорт курсирует с отклонением до 25 минут. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
"К сожалению, зима все еще не отпускает. 18 единиц транспорта, 26 бригад - 123 человека всю ночь устраняли последствия непогоды. Однако погода оказалась немного злобной, поэтому транспорт курсирует с отклонением до 25 мин. Друзья, мы тоже, как и вы, пользуемся общественным транспортом, и хотим, чтобы каждый беспрепятственно добирался нужного места", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад в Киеве продлится до среды.
Добавим, что в Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 7 баллов.