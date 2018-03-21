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В Києві громадський транспорт курсує з відхиленням до 25 хвилин

В Києві громадський транспорт курсує з відхиленням до 25 хвилин

Київ • УНН

 • 9448 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН.  В Києві, через погодні умови, громадський транспорт курсує з відхиленням до 25 хвилин. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.

“На жаль, зима все ще не відпускає. 18 одиниць транспорту, 26 бригад — 123 людини всю ніч усували наслідки негоди. Однак погода виявилася трохи злісною, тому транспорт курсує з відхиленням до 25 хв. Друзі, ми теж, як і ви, користуємося громадським транспортом, і хочемо, щоб кожен без перешкод діставався потрібного місця”, — йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНН, за прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад у Києві триватиме до середи.

Додамо, що в Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 7 балів.

Українські Національні Новини

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Київ

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