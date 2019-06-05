В Китае вспыхнул вирус ящура
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В КНР в районе Синьцзяна зафиксировали и подтвердили наличие вируса ящура типа О. Такой вывод сделало Министерство сельского хозяйства КНР, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Согласно докладу Китайского центра здоровья животных и эпидемиологии, болезнь обнаружили у девяти из 286 коров, которые были привезены из других регионов страны.
Вследствие проверки местная власть уничтожила 286 голов скота и провела работы по дезинфикации места содержания в соответствии с требованиями профилактики и контроля.
Вирус ящура - острая, высококонтагиозная болезнь животных. Она проявляется лихорадкой, везикулярным поражением ротовой полости, а у молодых животных поражением миокарда и скелетных мышц.
Ящуром может болеть и человек. Люди заражаются при употреблении обеззараженного молока от больных животных.
Как сообщалось ранее, китайские витамины могут быть источником распространения АЧС.