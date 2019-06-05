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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23027 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43900 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61871 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109990 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130038 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130111 просмотра

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В Китае вспыхнул вирус ящура

В Китае вспыхнул вирус ящура

Киев  •  УНН

 • 72122 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В КНР в районе Синьцзяна зафиксировали и подтвердили наличие вируса ящура типа О. Такой вывод сделало Министерство сельского хозяйства КНР, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Согласно докладу Китайского центра здоровья животных и эпидемиологии, болезнь обнаружили у девяти из 286 коров, которые были привезены из других регионов страны.

Вследствие проверки местная власть уничтожила 286 голов скота и провела работы по дезинфикации места содержания в соответствии с требованиями профилактики и контроля.

Вирус ящура - острая, высококонтагиозная болезнь животных. Она проявляется лихорадкой, везикулярным поражением ротовой полости, а у молодых животных поражением миокарда и скелетных мышц.

Ящуром может болеть и человек. Люди заражаются при употреблении обеззараженного молока от больных животных.

Как сообщалось ранее, китайские витамины могут быть источником распространения АЧС.

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