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В Китаї спалахнув вірус ящура

В Китаї спалахнув вірус ящура

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У КНР в районі Синьцзяну зафіксували й підтвердили наявність вірусу ящура типу О. Такий висновок зробило Міністерство сільського господарства КНР, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Згідно доповіді Китайського центру здоров'я тварин та епідеміології, хворобу виявили у дев'яти із 286 корів, які були привезені з інших регіонів країни.

Внаслідок перевірки місцева влада знищила 286 голів худоби та провела роботи по дезинфікації місця утримання відповідно до вимог профілактики та контролю.

Вірус ящуру - гостра, висококонтагіозна хвороба тварин. Вона проявляється лихоманкою, везикулярним враженням ротової порожнини, а у молодих тварин враженням міокарда та скелетних м’язів.

На ящур може хворіти й людина. Люди заражаються при споживанні знезараженного молока від хворих тварин.

Як повідомлялося раніше, китайські вітаміни можуть бути джерелом поширення АЧС.

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