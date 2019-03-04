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Китайські вітаміни можуть бути джерелом поширення АЧС

Китайські вітаміни можуть бути джерелом поширення АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Китайський корм і кормові інгредієнти можуть бути джерелом передачі африканської чуми свиней (АЧС). До такого висновку прийшли фахівці Національної ради зі свинарства США, передає УНН з посиланням на МЕГО "Зелений фронт".

Відзначається, що сьогодні АЧС активно поширилася у більшій частині Китаю, включаючи ту південну частину країни, де зосереджені великі виробничі потужності.

"Багато тварин можуть бути заражені вірусом, і це є загрозою для США. Найбільше занепокоєння викликають речовини, здатні транспортувати на собі АЧС. Речовинами найбільшого ризику є корм і кормові інгредієнти", - говорить віце-президент з науки і технологій Національної ради зі свинарства США Доктор Дейв Пібурн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через шість років АЧС, в Україні немає національної програми боротьби з хворобою

Повідомляється, що в 2013 році в США був зафіксований перший випадок свинячої діареї (PED). Захворювання потрапило в Америку через кормові інгредієнти, ввезені в США з Шанхая. Шанхай закупив корми у Пекіна.

"Крім діареї, Китай може "експортувати" в комерційні стада Америки псевдосказ, класичну чуму свиней, ящур і з недавніх пір АЧС", - зробили висновок фахівці Національної ради зі свинарства США.

Відзначається, що в даний час для забезпечення повноцінної дієти тварин з Китаю в США надходить багато амінокислот, вітамінів і мінералів.

"Далеко не всі з них можуть вироблятися в Штатах, тому відмовитися від китайського імпорту у країни поки можливості немає", - наголошується в повідомленні.

Як писав УНН, в кінці лютого, в Китаї було зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней (АЧС). Цього разу - на півночі країни.

Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

В Україні АЧС також не вщухає вже 6 років. За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Більше того, в Україні протягом майже двох років не було навіть профільного міністра - агрополітики.

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