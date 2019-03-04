Китайские витамины могут быть источником распространения АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Китайский корм и кормовые ингредиенты могут быть источником передачи африканской чумы свиней (АЧС). К такому выводу пришли специалисты Национального совета по свиноводству США, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".
Отмечается, что сегодня АЧС активно распространилась по большей части Китая, включая ту южную часть страны, где сосредоточены большие производственные мощности.
"Многие животные могут быть заражены вирусом, и это является угрозой для США. Самую большую обеспокоенность вызывают вещества, способные транспортировать на себе АЧС. Веществами наибольшего риска являются корм и кормовые ингредиенты", - говорит вице-президент по науке и технологиям Национального совета по свиноводству США Доктор Дейв Пибурн.
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Сообщается, что в 2013 году в США был зафиксирован первый случай свиной диареи (PED). Заболевание попало в Америку через кормовые ингредиенты, ввезенные в США из Шанхая. Шанхай закупил корма у Пекина.
"Кроме диареи, Китай может "экспортировать" в коммерческие стада Америки псевдобешенство, классическую чуму свиней, ящур и с недавних пор АЧС", - сделали вывод специалисты Национального совета по свиноводству США.
Отмечается, что в настоящее время для обеспечения полноценной диеты животных из Китая в США поступает много аминокислот, витаминов и минералов.
"Далеко не все из них могут производиться в Штатах, поэтому отказаться от китайского импорта у страны пока возможности нет", - отмечается в сообщении.
Как писал УНН, в конце февраля, в Китае была зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). В это раз – на севере страны.
Эксперты говорят о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине АЧС также не утихает уже 6 лет. По словам депутата Сергея Тригубенка, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.
Более того, в Украине на протяжении почти двух лет не было даже профильного министра – агрополитики.