В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае состоялось шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд Гиннесса. Специально для этого в ночное небо подняли 7598 дронов, об этом сообщает Guinness World Records, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по случаю празднования 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь в городе организовали световое шоу, для этого одновременно подняли 7598 дронов, которые образовывали в небе изображения, среди которых символы Китая - Великая китайская стена и величественный дракон.

Но рекордным стало изображение тигра, которое продержалось в воздухе целых 37 секунд.

Отмечается, что дроны были разложены по специальным взлетным коробкам по 12 аппаратов в каждой. А управляли ими с одного ноутбука. Наблюдали за зрелищем десятки тысяч людей.

Количество использованных дронов более чем вдвое превысило предыдущий рекорд, когда был применен 3191 дрон.

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