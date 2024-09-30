В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов
Киев • УНН
В Китае состоялось шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд Гиннесса. 7598 дронов одновременно поднялись в небо, образуя различные изображения, включая рекордное изображение тигра, продержавшееся 37 секунд.
В Китае состоялось шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд Гиннесса. Специально для этого в ночное небо подняли 7598 дронов, об этом сообщает Guinness World Records, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по случаю празднования 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь в городе организовали световое шоу, для этого одновременно подняли 7598 дронов, которые образовывали в небе изображения, среди которых символы Китая - Великая китайская стена и величественный дракон.
Но рекордным стало изображение тигра, которое продержалось в воздухе целых 37 секунд.
Отмечается, что дроны были разложены по специальным взлетным коробкам по 12 аппаратов в каждой. А управляли ими с одного ноутбука. Наблюдали за зрелищем десятки тысяч людей.
Количество использованных дронов более чем вдвое превысило предыдущий рекорд, когда был применен 3191 дрон.
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