Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Подводная экспедиция обнаружила потерю значительной части культовых поручней "Титаника", при этом продолжающееся ухудшение состояния затонувшего судна является постоянной реальностью. Об этом пишет BBC News и передает УНН.

Детали

Новая экспедиция обнаружила последствия медленного распада затонувшего корабля, который находился под водой в течение 112 лет.

Потеря перил, увековеченная Джеком и Роуз в знаменитой сцене фильма, была обнаружена во время серии погружений подводных роботов этим летом.

Снимки, которые они сделали, показывают, как обломки меняются после более чем 100 лет под волнами.

Это просто еще одно напоминание об ухудшении, которое происходит каждый день. Люди все время спрашивают: "Как долго Титаник будет там находиться?" Мы просто не знаем, но мы наблюдаем это в реальном времени - говорит Томасина Рэй, представитель компании RMS Titanic Inc.

Справка

Экспедиция RMS Titanic Inc этим летом проходила в июле и августе.

Два дистанционно управляемых аппарата (ROV) сделали более двух миллионов изображений и 24 часа видеозаписи в высоком разрешении затонувшего корабля.

О том, что части Титаника разрушаются, подтверждают данные предыдущих экспедиций.

Погружения под руководством исследователя Виктора Весково в 2019 году показали, что правая сторона офицерских кают разрушается, под угрозой исчезновения такие объекты, как ванная капитана.

Новое открытие

Экспедиционная команда объявила о еще одном открытии артефакта. В поле обломков, окружающих затонувшее судно, найдена бронзовая статуэтка.

В 1986 году бронзовая статуя "Диана Версальская" была обнаружена и сфотографирована Робертом Баллардом, который годом ранее нашел затонувший "Титаник".

Но ее местонахождение не было известно, и фигура высотой 60 см больше не документировалась. Однако теперь ее обнаружили лежащей лицом вверх в осадочных породах в зоне завалов.

"Но, к сожалению, когда Титаник раскололся надвое во время затопления, зал был разорван. И в хаосе и разрушении Диану сорвали с ее мантии, и она приземлилась в темноте поля обломков".

Попытка сохранить исторические артефакты

Сейчас RMS Titanic Inc. тщательно просматривает отснятый материал, чтобы каталогизировать находки. В конечном итоге планируется создать высокодетализированное цифровое 3D-сканирование всего места аварии.

Экспедиции на место крушения "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года, дают ценную информацию о повреждениях корабля и важности спасения исторических реликвий, позволяя сегодня людям узнать об историях, стоящих за этой знаменитой морской трагедией.

Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії