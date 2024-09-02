Нові знімки розкривають глибину повільного розпаду "Титаніка"

Підводна експедиція виявила втрату значної частини культових поручнів "Титаніка", при цьому триваюче погіршення стану затонулого судна є постійною реальністю. Про це пише BBC News і передає УНН.

Деталі

Нова експедиція виявила наслідки повільного розпаду затонулого корабля, який перебував під водою протягом 112 років.

Під час серії занурень підводних роботів цього літа, було виявлено втрату перил, раніше увічнених Джеком і Роуз у знаменитій сцені фільму Джеймса Камерона.

Знімки, які зроблені під час підводної експедиції, демонструють, як уламки змінюються після більш ніж 100 років під хвилями.

Це просто ще одне нагадування про погіршення, яке відбувається щодня. Люди весь час запитують: "Як довго Титанік буде там перебувати?" Ми просто не знаємо, але ми спостерігаємо це в реальному часі - каже Томасіна Рей, представник компанії RMS Titanic Inc.

Довідка

Експедиція RMS Titanic Inc цього літа проходила в липні та серпні.

Два дистанційно керовані апарати (ROV) зробили понад два мільйони зображень і 24 години відеозапису у високій роздільній здатності затонулого корабля.

Про те, що частини Титаніка руйнуються, підтверджують дані попередніх експедицій.

Занурення під керівництвом дослідника Віктора Весково 2019 року показали, що правий бік офіцерських кают руйнується, під загрозою зникнення такі об'єкти, як ванна капітана.

Нове відкриття

Експедиційна команда оголосила про ще одне відкриття артефакту. У полі уламків, що оточують затонуле судно, знайдено бронзову статуетку.

У 1986 році бронзова статуя "Діана Версальська" була виявлена і сфотографована Робертом Баллардом, який роком раніше знайшов затонулий "Титанік".

Але її місцезнаходження не було відоме, і фігура заввишки 60 см більше не документувалася. Однак тепер її виявили такою, що лежить обличчям догори в осадових породах у зоні завалів.

"Але, на жаль, коли Титанік розколовся надвоє під час затоплення, зал був розірваний. І в хаосі та руйнуванні Діану зірвали з її мантії, і вона приземлилася в темряві поля уламків".

Спроба зберегти історичні артефакти

Наразі RMS Titanic Inc. ретельно переглядає відзнятий матеріал, щоб каталогізувати знахідки. В кінцевому підсумку планується створити високодеталізоване цифрове 3D-сканування всього місця аварії.

Експедиції на місце аварії "Титаніка", затонулого у квітні 1912 року, дають цінну інформацію про ушкодження корабля і важливість порятунку історичних реліквій, даючи змогу сьогодні людям дізнатися про історії, що стоять за цією знаменитою морською трагедією.

Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії