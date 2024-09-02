Нові знімки розкривають глибину повільного розпаду "Титаніка"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57413 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 113831 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 152378 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123984 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115535 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116704 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145607 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75651 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84119 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181919 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 40558 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 31095 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 28735 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 28244 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 24984 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 152390 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145615 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181926 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519181 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7769 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35075 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34602 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36722 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59974 перегляди
Актуальне
Нові знімки розкривають глибину повільного розпаду "Титаніка"

Нові знімки розкривають глибину повільного розпаду "Титаніка"

Київ • УНН

 • 146705 перегляди

Підводна експедиція виявила значне погіршення стану "Титаніка" за 112 років під водою. Втрачено культові поручні, але знайдено бронзову статуетку "Діана Версальська". Також планується створення 3D-сканування місця аварії.

Підводна експедиція виявила втрату значної частини культових поручнів "Титаніка", при цьому триваюче погіршення стану затонулого судна є постійною реальністю. Про це пише BBC News і передає УНН.

Деталі

Нова експедиція виявила наслідки повільного розпаду затонулого корабля, який перебував під водою протягом 112 років.

Під час серії занурень підводних роботів цього літа, було виявлено втрату перил, раніше увічнених Джеком і Роуз у знаменитій сцені фільму Джеймса Камерона.

Image

Знімки, які зроблені під час підводної експедиції, демонструють, як уламки змінюються після більш ніж 100 років під хвилями.

Це просто ще одне нагадування про погіршення, яке відбувається щодня. Люди весь час запитують: "Як довго Титанік буде там перебувати?" Ми просто не знаємо, але ми спостерігаємо це в реальному часі

- каже Томасіна Рей, представник компанії RMS Titanic Inc.
Image

Довідка

Експедиція RMS Titanic Inc цього літа проходила в липні та серпні.

Image

Два дистанційно керовані апарати (ROV) зробили понад два мільйони зображень і 24 години відеозапису у високій роздільній здатності затонулого корабля.

Про те, що частини Титаніка руйнуються, підтверджують дані попередніх експедицій.

Image

 Занурення під керівництвом дослідника Віктора Весково 2019 року показали, що правий бік офіцерських кают руйнується, під загрозою зникнення такі об'єкти, як ванна капітана.

Image

Нове відкриття

Експедиційна команда оголосила про ще одне відкриття артефакту. У полі уламків, що оточують затонуле судно, знайдено бронзову статуетку.

У 1986 році бронзова статуя "Діана Версальська" була виявлена і сфотографована Робертом Баллардом, який роком раніше знайшов затонулий "Титанік".

Image

Але її місцезнаходження не було відоме, і фігура заввишки 60 см більше не документувалася. Однак тепер її виявили такою, що лежить обличчям догори в осадових породах у зоні завалів.

"Але, на жаль, коли Титанік розколовся надвоє під час затоплення, зал був розірваний. І в хаосі та руйнуванні Діану зірвали з її мантії, і вона приземлилася в темряві поля уламків".

Спроба зберегти історичні артефакти

Наразі RMS Titanic Inc. ретельно переглядає відзнятий матеріал, щоб каталогізувати знахідки. В кінцевому підсумку планується створити високодеталізоване цифрове 3D-сканування всього місця аварії.

Image

Експедиції на місце аварії "Титаніка", затонулого у квітні 1912 року, дають цінну інформацію про ушкодження корабля і важливість порятунку історичних реліквій, даючи змогу сьогодні людям дізнатися про історії, що стоять за цією знаменитою морською трагедією.

Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії26.08.24, 06:29 • 19366 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36