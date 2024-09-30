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У Китаї встановили світовий рекорд - у небо підняли понад 7,5 тисяч дронів

У Китаї встановили світовий рекорд - у небо підняли понад 7,5 тисяч дронів

Київ • УНН

 • 104835 перегляди

У Китаї відбулося шоу дронів, яке встановило новий світовий рекорд Гіннесса. 7598 дронів одночасно піднялися в небо, утворюючи різні зображення, включаючи рекордне зображення тигра, що протрималося 37 секунд.

У Китаї відбулося шоу дронів, яке встановило новий світовий рекорд Гіннесса. Спеціально для цього у нічне небо підняли 7598 дронів.Про це повідомляє Guinness World Records, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з нагоди святкування 72-ї річниці корейської автономної префектури Яньбянь у місті організували світлове шоу.Для цього одночасно підняли 7598 дронів, які утворювали у небі зображення, серед яких символи Китаю - Велика китайська стіна та величний дракон.

Але рекордним стало зображення тигра, яке протрималося в повітрі цілих 37 секунд.

Зазначається, що дрони були розкладені за спеціальними злітними коробками по 12 апаратів у кожній. А керували ними із одного ноутбука. Спостерігали за видовищем десятки тисяч людей.

Кількість використаних дронів більш ніж удвічі перевищила попередній рекорд, коли було застосовано 3191 дрон.

Нові знімки розкривають глибину повільного розпаду "Титаніка"02.09.24, 12:25 • 146705 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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