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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 101318 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 106429 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 140814 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 206778 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 150952 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 181397 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути

В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути

Киев  •  УНН

 • 13152 просмотра

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На станции "Вокзальная" человек упал на пути метрополитена. Движение поездов на красной ветке в направлении Академгородок-Лесная временно приостановлено.

В столичном метро человек упал на пути, движение на «красной ветке» ограничено, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Труха.

«Человек упал на пути на Вокзальной», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, красная ветка в направлении Академгородок-Лесная стоит, поезда не едут.

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть28.08.24, 12:18 • 113354 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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