В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути

В столичном метро человек упал на пути, движение на «красной ветке» ограничено, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Труха.

«Человек упал на пути на Вокзальной», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, красная ветка в направлении Академгородок-Лесная стоит, поезда не едут.

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