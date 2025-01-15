В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути
Киев • УНН
На станции "Вокзальная" человек упал на пути метрополитена. Движение поездов на красной ветке в направлении Академгородок-Лесная временно приостановлено.
В столичном метро человек упал на пути, движение на «красной ветке» ограничено, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Труха.
«Человек упал на пути на Вокзальной», - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, красная ветка в направлении Академгородок-Лесная стоит, поезда не едут.
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