У київському метро обмежено рух на "червоній гілці": людина впала на колії

У столичному метро людина впала на колії, рух на "червоній гілці" обмежено, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Труха.

"Людина впала на колії на Вокзальній", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, червона гілка в напрямку Академмістечко-Лісова стоїть, потяги не їдуть.

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