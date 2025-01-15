У київському метро обмежено рух на "червоній гілці": людина впала на колії
Київ • УНН
На станції "Вокзальна" людина впала на колії метрополітену. Рух поїздів на червоній гілці в напрямку Академмістечко-Лісова тимчасово призупинено.
У столичному метро людина впала на колії, рух на "червоній гілці" обмежено, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Труха.
"Людина впала на колії на Вокзальній", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, червона гілка в напрямку Академмістечко-Лісова стоїть, потяги не їдуть.
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