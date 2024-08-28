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Київське метро закупить 20 сучасних метропоїздів: який вони матимуть вигляд

Київське метро закупить 20 сучасних метропоїздів: який вони матимуть вигляд

Київ • УНН

 • 113631 перегляди

Київський метрополітен планує закупити 20 сучасних метропоїздів за рахунок міжнародного фінансування. Нові вагони матимуть енергоефективний привід, наскрізний прохід та сучасні інформаційні системи.

Столичне метро готується до оновлення рухомого складу та модернізації своїх ліній. Про це у КП "Київський метрополітен" розповіли у коментарі УНН.

Деталі

"На сьогодні в стадії реалізації перебувають два проєкти з оновлення рухомого складу Київського метрополітену, зокрема "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ" та "Київський міський електротранспорт", - вказали у "Київському метрополітені".

Зазначають, що ці проєкти планується реалізувати за рахунок залучення фінансування від міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.

Проєкти передбачають закупівлю 20 сучасних метропоїздів (100 вагонів метро), з вільними проходами між вагонами, які використовуються в багатьох європейських містах. Термін реалізації проєктів, від моменту укладення контрактів до поставки всіх вагонів, - орієнтовно 33 місяці

- повідомили у метрополітені.

Вагони, як вказали, будуть виготовлені з використанням сучасних технологій та дизайнерських рішень, що відповідають світовим тенденціям у вагонобудуванні.

Нові метропоїзди, за даними метрополітену, матимуть енергоефективний асинхронний електропривід, наскрізний прохід через усі вагони, сучасну відеоінформаційну систему, зручні поручні та інформативні табло. 

Також у "Київському метрополітені" розповіли, чи зміниться інтервал між поїздами, після відкриття нових станцій метро на Сирецько-Печерській лінії.

"Для збереження встановленого інтервалу руху поїздів на Сирецько-Печерській лінії при відкритті нових станцій буде збільшено парк рухомого складу на цій лінії, зокрема і за рахунок реалізації проєктів з оновлення рухомого складу", - додали у метрополітені.

Нагадаємо 

У столиці будівництво метро на Виноградар розпочнуть у жовтні. Підрядна компанія виконає роботи за власні кошти, і тільки після перевірки державною експертизою та підтвердження їх якості, оплата буде виконана. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКиїв

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