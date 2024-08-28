Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Столичное метро готовится к обновлению подвижного состава и модернизации своих линий. Об этом в КП «Киевский метрополитен» рассказали в комментарии УНН.

Детали

«На сегодня в стадии реализации находятся два проекта по обновлению подвижного состава Киевского метрополитена, в частности «Модернизация городского транспорта г. Киева II» и «Киевский городской электротранспорт», - указали в «Киевском метрополитене».

Отмечают, что эти проекты планируется реализовать за счет привлечения финансирования от международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Проекты предусматривают закупку 20 современных метропоездов (100 вагонов метро), со свободными проходами между вагонами, которые используются во многих европейских городах. Срок реализации проектов, от момента заключения контрактов до поставки всех вагонов, - ориентировочно 33 месяца - сообщили в метрополитене.

Вагоны, как указали, будут изготовлены с использованием современных технологий и дизайнерских решений, соответствующих мировым тенденциям в вагоностроении.

Новые метропоезда, по данным метрополитена, будут иметь энергоэффективный асинхронный электропривод, сквозной проход через все вагоны, современную видеоинформационную систему, удобные поручни и информативные табло.

Также в «Киевском метрополитене» рассказали, изменится ли интервал между поездами, после открытия новых станций метро на Сырецко-Печерской линии.

«Для сохранения установленного интервала движения поездов на Сырецко-Печерской линии при открытии новых станций будет увеличен парк подвижного состава на этой линии, в том числе и за счет реализации проектов по обновлению подвижного состава», - добавили в метрополитене.

Напомним

В столице строительство метро на Виноградарь начнут в октябре. Подрядная компания выполнит работы за собственные средства, и только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества, оплата будет выполнена.