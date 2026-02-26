В киевском кардиоцентре спасли преждевременно родившуюся девочку весом 960 граммов
Младенец родился на 25-й неделе беременности и имел врожденный порок сердца, требовавший немедленного вмешательства.
В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии врачи спасли преждевременно родившуюся девочку весом всего 960 граммов. Младенец появился на свет на 25-й неделе беременности и имел врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Центра.
Состояние ребенка требовало немедленного высокоспециализированного вмешательства, говорят врачи.
Операцию выполнили детские кардиохирурги Ибрагим Юсифли и Максим Деликатный совместно с мультидисциплинарной командой специалистов. Закрытие артериального протока провели непосредственно на базе перинатального центра, где находилась новорожденная.
По словам медиков, процедура требовала максимальной точности, учитывая критически малый вес пациентки и незрелость ее органов. До и после вмешательства ребенку провели ультразвуковое обследование, которое подтвердило успешность операции.
Сейчас состояние девочки стабильное. Врачи прогнозируют положительную динамику развития и отмечают, что своевременное хирургическое вмешательство спасло жизнь ребенку.
В центре подчеркивают, что подобные операции у младенцев с экстремально низкой массой тела являются сложными, однако благодаря опыту украинских кардиохирургов и современному оборудованию удается спасать даже самых маленьких пациентов.