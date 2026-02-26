$43.240.02
Эксклюзив
11:34 • 1474 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 10380 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 25940 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 41414 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 37691 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 36489 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 27013 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20626 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46690 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19722 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
В киевском кардиоцентре спасли преждевременно родившуюся девочку весом 960 граммов

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Младенец родился на 25-й неделе беременности и имел врожденный порок сердца, требовавший немедленного вмешательства.

В киевском кардиоцентре спасли преждевременно родившуюся девочку весом 960 граммов

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии врачи спасли преждевременно родившуюся девочку весом всего 960 граммов. Младенец появился на свет на 25-й неделе беременности и имел врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Центра. 

Состояние ребенка требовало немедленного высокоспециализированного вмешательства, говорят врачи.

Операцию выполнили детские кардиохирурги Ибрагим Юсифли и Максим Деликатный совместно с мультидисциплинарной командой специалистов. Закрытие артериального протока провели непосредственно на базе перинатального центра, где находилась новорожденная.

По словам медиков, процедура требовала максимальной точности, учитывая критически малый вес пациентки и незрелость ее органов. До и после вмешательства ребенку провели ультразвуковое обследование, которое подтвердило успешность операции.

Сейчас состояние девочки стабильное. Врачи прогнозируют положительную динамику развития и отмечают, что своевременное хирургическое вмешательство спасло жизнь ребенку.

В центре подчеркивают, что подобные операции у младенцев с экстремально низкой массой тела являются сложными, однако благодаря опыту украинских кардиохирургов и современному оборудованию удается спасать даже самых маленьких пациентов.

Евгений Царенко

Киев