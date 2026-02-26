У київському кардіоцентрі врятували передчасно народжену дівчинку вагою 960 грамів
Київ • УНН
У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії лікарі врятували передчасно народжену дівчинку вагою лише 960 грамів. Немовля з’явилося на світ на 25-му тижні вагітності та мало вроджену ваду серця — відкриту артеріальну протоку, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Центру.
Стан дитини потребував негайного високоспеціалізованого втручання, кажуть лікарі.
Операцію виконали дитячі кардіохірурги Ібрагім Юсіфлі та Максим Делікатний спільно з мультидисциплінарною командою фахівців. Закриття артеріальної протоки провели безпосередньо на базі перинатального центру, де перебувала новонароджена.
За словами медиків, процедура вимагала максимальної точності з огляду на критично малу вагу пацієнтки та незрілість її органів. До та після втручання дитині провели ультразвукове обстеження, яке підтвердило успішність операції.
Наразі стан дівчинки стабільний. Лікарі прогнозують позитивну динаміку розвитку та наголошують, що своєчасне хірургічне втручання врятувало життя дитині.
У центрі підкреслюють, що подібні операції у немовлят з екстремально низькою масою тіла є складними, проте завдяки досвіду українських кардіохірургів та сучасному обладнанню вдається рятувати навіть найменших пацієнтів.