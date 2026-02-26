$43.240.02
Ексклюзив
11:34 • 1704 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 10458 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 26012 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 41486 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37758 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36569 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27040 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20636 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46747 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19729 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Популярнi новини
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 21350 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 19777 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 15380 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 11159 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 10029 перегляди
У київському кардіоцентрі врятували передчасно народжену дівчинку вагою 960 грамів

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У стоНемовля народилося на 25-му тижні вагітності та мало вроджену ваду серця, що потребувало негайного втручання.

У київському кардіоцентрі врятували передчасно народжену дівчинку вагою 960 грамів

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії лікарі врятували передчасно народжену дівчинку вагою лише 960 грамів. Немовля з’явилося на світ на 25-му тижні вагітності та мало вроджену ваду серця — відкриту артеріальну протоку, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Центру. 

Стан дитини потребував негайного високоспеціалізованого втручання, кажуть лікарі.

Операцію виконали дитячі кардіохірурги Ібрагім Юсіфлі та Максим Делікатний спільно з мультидисциплінарною командою фахівців. Закриття артеріальної протоки провели безпосередньо на базі перинатального центру, де перебувала новонароджена.

За словами медиків, процедура вимагала максимальної точності з огляду на критично малу вагу пацієнтки та незрілість її органів. До та після втручання дитині провели ультразвукове обстеження, яке підтвердило успішність операції.

Наразі стан дівчинки стабільний. Лікарі прогнозують позитивну динаміку розвитку та наголошують, що своєчасне хірургічне втручання врятувало життя дитині.

У центрі підкреслюють, що подібні операції у немовлят з екстремально низькою масою тіла є складними, проте завдяки досвіду українських кардіохірургів та сучасному обладнанню вдається рятувати навіть найменших пацієнтів.

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'я
Київ