В Киевской области военные нашли кости мамонта возрастом 25 тысяч лет

На окраинах Переяслава Киевской области бойцы мобильной огневой группы обнаружили кости мамонта возрастом около 25 тысяч лет. Находку передали для сохранения и исследования в Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав". Об этом сообщает Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", пишет УНН.

Как отметили историки, древние кости нашли бойцы мобильной огневой группы на юго-восточных окраинах Переяслава. По выводам сотрудников научно-исследовательского сектора заповедника, это эпифиз тазобедренного сустава мамонта (часть бедренной кости).

Атрибуцию находки выполнил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии НАН Украины Дмитрий Ступак.

Нужно осмотреть это место, есть ли там еще что-то. Как кремень связан с фаунистическими находками? Возможны разные варианты, возможно все находки одновременны. Тогда нужно искать палеолитическую стоянку. Пока мало находок, но место интересное для дальнейших обследований - прокомментировал ученый.

Археологи заповедника обследовали место находки, но других археологических элементов не обнаружили. Однако, как отмечают в заповеднике, именно там в 2021 году археологи научно-исследовательского сектора обнаружили фаунистические остатки и кремневый наконечник этого же периода. Возможно, эти находки дают подсказки о ранее неизвестном памятнике палеолита на окраинах Переяслава.

