В Киевской области военные нашли кости мамонта возрастом 25 тысяч лет

$43.800.0450.310.17
ukenru
Эксклюзив
16:58 • 5286 просмотра
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
14:32 • 12644 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
12:52 • 16987 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
31 марта, 12:21 • 19871 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
31 марта, 11:48 • 19341 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 36584 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 126509 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 62679 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62524 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 61500 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
75%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год31 марта, 09:10 • 32494 просмотра
В воздушном пространстве Эстонии обнаружили до 10 дронов, проверяют три локации31 марта, 10:52 • 11242 просмотра
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 31937 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 14733 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 16977 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 32211 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 58092 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 126516 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 67040 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 79291 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Израиль
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 17125 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 14869 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 49604 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 38501 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 34154 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

В Киевской области военные нашли кости мамонта возрастом 25 тысяч лет

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Бойцы мобильной огневой группы обнаружили часть бедренной кости мамонта в Киевской области. Находку передали ученым для поиска палеолитической стоянки.

На окраинах Переяслава Киевской области бойцы мобильной огневой группы обнаружили кости мамонта возрастом около 25 тысяч лет. Находку передали для сохранения и исследования в Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав". Об этом сообщает Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", пишет УНН.

Детали

Как отметили историки, древние кости нашли бойцы мобильной огневой группы на юго-восточных окраинах Переяслава. По выводам сотрудников научно-исследовательского сектора заповедника, это эпифиз тазобедренного сустава мамонта (часть бедренной кости).

Атрибуцию находки выполнил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии НАН Украины Дмитрий Ступак.

Нужно осмотреть это место, есть ли там еще что-то. Как кремень связан с фаунистическими находками? Возможны разные варианты, возможно все находки одновременны. Тогда нужно искать палеолитическую стоянку. Пока мало находок, но место интересное для дальнейших обследований

- прокомментировал ученый.

Археологи заповедника обследовали место находки, но других археологических элементов не обнаружили. Однако, как отмечают в заповеднике, именно там в 2021 году археологи научно-исследовательского сектора обнаружили фаунистические остатки и кремневый наконечник этого же периода. Возможно, эти находки дают подсказки о ранее неизвестном памятнике палеолита на окраинах Переяслава.

В Ровенской области завершили украинско-польские поисковые работы, массовых захоронений не обнаружили28.03.26, 09:37 • 9529 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиевская область
Животные
Киевская область