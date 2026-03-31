На Київщині військові знайшли кістки мамонта віком 25 тисяч років

На околицях Переяслава на Київщині бійці мобільної вогневої групи виявили кістки мамонта віком близько 25 тисяч років. Знахідку передали для збереження та дослідження до Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Про це повідомляє Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", пише УНН.

Як зазначили історики, прадавні кістки знайшли бійці мобільної вогневої групи на південно-східних околицях Переяслава. За висновками співробітників науково-дослідного сектора заповідника, це епіфіз кульшового суглоба мамонта (частина стегнової кістки).

Атрибуцію знахідки виконав кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України Дмитро Ступак.

Потрібно оглянути це місце, чи є там ще щось. Як кремінь пов’язаний із фауністичними знахідками? Можливі різні варіанти, можливо всі знахідки одночасові. Тоді треба шукати палеолітичну стоянку. Поки мало знахідок, але місце цікаве для подальших обстежень - прокоментував науковець.

Археологи заповідника обстежили місце знахідки, але інших археологічних елементів не виявили. Проте, як зазначають у заповіднику, саме там в 2021 році археологи науково-дослідного сектору виявили фауністичні рештки та крем’яний наконечник цього ж періоду. Можливо, ці знахідки дають підказки про раніше невідому пам’ятку палеоліту на околицях Переяслава.

