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В Киевской области саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Обломки ракеты Х-101, найденные в Киевской области, были безопасно изъяты специалистами ГСЧС для дальнейшего уничтожения. Спасатели призывают быть осторожными с обломками ракет и БПЛА.

В Киевской области саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101

Специалисты центра быстрого реагирования ГСЧС обнаружили и безопасно изъяли обломки ракеты Х-101, которые нашли в поле. Они уже изъяты для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

Детали

Киевщина: в поле саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли ее для дальнейшего безопасного уничтожения

- говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев быть крайне осторожными: не подходить и не касаться обнаруженных обломков сбитых ракет или БПЛА. Вместо этого нужно срочно позвонить в службу 101.

ГСЧС: "Правило двух стен" не гарантирует безопасности - украинцев призывают пользоваться укрытиями28.05.25, 17:46 • 1748 просмотров

Алена Уткина

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