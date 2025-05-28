В Киевской области саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101
Киев • УНН
Обломки ракеты Х-101, найденные в Киевской области, были безопасно изъяты специалистами ГСЧС для дальнейшего уничтожения. Спасатели призывают быть осторожными с обломками ракет и БПЛА.
Специалисты центра быстрого реагирования ГСЧС обнаружили и безопасно изъяли обломки ракеты Х-101, которые нашли в поле. Они уже изъяты для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.
Детали
Киевщина: в поле саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли ее для дальнейшего безопасного уничтожения
В ГСЧС призвали украинцев быть крайне осторожными: не подходить и не касаться обнаруженных обломков сбитых ракет или БПЛА. Вместо этого нужно срочно позвонить в службу 101.
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