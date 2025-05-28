В Киевской области саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101

Специалисты центра быстрого реагирования ГСЧС обнаружили и безопасно изъяли обломки ракеты Х-101, которые нашли в поле. Они уже изъяты для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

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Киевщина: в поле саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины перевезли ее для дальнейшего безопасного уничтожения - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев быть крайне осторожными: не подходить и не касаться обнаруженных обломков сбитых ракет или БПЛА. Вместо этого нужно срочно позвонить в службу 101.

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