ГСЧС: "Правило двух стен" не гарантирует безопасности - украинцев призывают пользоваться укрытиями
Киев • УНН
В ГСЧС заявили, что правило "двух стен" не гарантирует безопасности во время обстрелов. Украинцам рекомендуют обновить информацию о ближайших укрытиях и обсудить план действий с родными.
"Правило двух стен" не гарантирует безопасности во время обстрелов и не может заменить пребывание в укрытии. Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге, передает корреспондент УНН.
Детали
Правило "двух стен" – больше психологическая вещь. Когда идет прямой прилет, например, дрона или огромный кусок дрона залетает в квартиру, я не уверен, что правило "двух стен" может однозначно защитить человека. Тем не менее, люди подменяют пребывание в укрытиях правилом "двух стен". И это случается, к сожалению, очень часто. Потому что люди устали, тяжело выходить и самое страшное, что привыкли к этим атакам. Поэтому перестают, к сожалению, пользоваться укрытиями
Он также призвал украинцев обновить информацию о ближайших укрытиях - в частности, в приложении "Дія" - и заранее обсудить с родными план действий в случае воздушной тревоги.
Я бы не рекомендовал пользоваться правилом "двух стен", а рекомендовал бы однозначно пересмотреть еще раз в приложении "Дія", где находится ближайшее укрытие, объяснить это детям, членам семьи и вместе отработать условно механизм, когда и при каких обстоятельствах спускаться
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