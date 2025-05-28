ДСНС: "Правило двох стін" не гарантує безпеки - українців закликають користуватися укриттями

"Правило двох стін" не гарантує безпеки під час обстрілів і не може замінити перебування в укритті. Про це заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Правило "двох стін" – більше психологічна річ. Коли йде прямий приліт, наприклад, дрона або величезний шматок дрона залітає в квартиру, я не впевнений, що правило "двох стін" може однозначно захистити людину. Тим не менше люди підміняють перебування в укриттях правилом "двох стін". І це трапляється, на жаль, дуже часто. Тому що люди втомилися, важко виходити і найстрашніше, що звикли до цих атак. Тому перестають, на жаль, користуватися укриттями