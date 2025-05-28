На Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Фахівці центру швидкого реагування ДСНС виявили та безпечно вилучили уламки ракети Х-101, які знайшли у полі. Їх вже вилучили для подальшого знищення. Про це повідомила ДСНС, передає УНН.

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Київщина: у полі сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли її для подальшого безпечного знищення - ідеться у повідомленні.

У ДСНС закликали українців бути вкрай обережними: не підходити й не торкатися до виявлених уламків збитих ракет чи БПЛА. Натомість потрібно терміново подзвонити у службу 101.

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