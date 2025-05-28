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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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Х-101

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На Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Уламки ракети Х-101, знайдені на Київщині, були безпечно вилучені фахівцями ДСНС для подальшого знищення. Рятувальники закликають бути обережними з уламками ракет та БПЛА.

На Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Фахівці центру швидкого реагування ДСНС виявили та безпечно вилучили уламки ракети Х-101, які знайшли у полі. Їх вже вилучили для подальшого знищення. Про це повідомила ДСНС, передає УНН.

Деталі

Київщина: у полі сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли її для подальшого безпечного знищення

- ідеться у повідомленні.

У ДСНС закликали українців бути вкрай обережними: не підходити й не торкатися до виявлених уламків збитих ракет чи БПЛА. Натомість потрібно терміново подзвонити у службу 101.

ДСНС: "Правило двох стін" не гарантує безпеки - українців закликають користуватися укриттями28.05.25, 17:46 • 1842 перегляди

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