В Киевской области работает ППО

Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

Двух солдат, которые перевозили 100 боевых гранат, 25 000 патронов и запалы к ним, задержали после того, как они убили полицейского и ранили еще одного во время осмотра автомобиля в Винницкой области, Украина.