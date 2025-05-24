В Киевской области из-за атаки вражеских дронов два человека получили ранения: фото

В Киевской области в результате ночной вражеской атаки пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детали

Сегодня ночью в г. Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА.

"На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

23 мая в Броварском районе Киевской области 54-летний мужчина и 50-летняя женщина получили осколочные ранения бедра в результате атаки дронов. Повреждены дом и авто.

Комбинированный обстрел Киева: много пострадавших, пожары и повреждения в нескольких районах