В Киевской области из-за атаки вражеских дронов два человека получили ранения: фото
Киев • УНН
Ночью спасатели ликвидировали пожар в частном доме, вызванный падением обломков БПЛА. Два человека пострадали и получили медицинскую помощь.
В Киевской области в результате ночной вражеской атаки пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
Сегодня ночью в г. Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА.
"На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним
23 мая в Броварском районе Киевской области 54-летний мужчина и 50-летняя женщина получили осколочные ранения бедра в результате атаки дронов. Повреждены дом и авто.
Комбинированный обстрел Киева: много пострадавших, пожары и повреждения в нескольких районах24.05.25, 01:19 • 5750 просмотров