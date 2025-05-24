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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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На Київщині через атаку ворожих дронів двоє людей отримали поранення: фото

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Вночі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку, спричинену падінням уламків БПЛА. Двоє людей постраждали та отримали медичну допомогу.

На Київщині через атаку ворожих дронів двоє людей отримали поранення: фото

У Київській області внаслідок нічної ворожої атаки постраждало двоє людей. Про це інформує УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

Сьогодні вночі у м. Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні , що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА.

"На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", - йдеться у дописі ДСНС.

Нагадаємо

23 травня у Броварському районі Київщини 54-річний чоловік та 50-річна жінка отримали осколкові поранення стегна внаслідок атаки дронів. Пошкоджено будинок та авто.

Комбінований обстріл Києва: багато постраждалих, пожежі та пошкодження в кількох районах 24.05.25, 01:19 • 7030 переглядiв

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