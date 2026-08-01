В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки
Киев • УНН
Спасатели завершили ликвидацию последствий обстрела Киева. Погибли 9 человек, 33 ранены, спасено 105 человек.
Спасатели завершили ликвидацию последствий российского обстрела Киева. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека ранены, среди них — 4 детей. Удалось спасти 105 человек
К ликвидации последствий удара привлекли 206 спасателей и 42 единицы техники.
Работы продолжались одновременно в нескольких районах столицы. Спасатели тушили пожары, разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.
Напомним
Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.