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В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки

Киев • УНН

 • 5132 просмотра

Спасатели завершили ликвидацию последствий обстрела Киева. Погибли 9 человек, 33 ранены, спасено 105 человек.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки

Спасатели завершили ликвидацию последствий российского обстрела Киева. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека ранены, среди них — 4 детей. Удалось спасти 105 человек

- говорится в сообщении.

К ликвидации последствий удара привлекли 206 спасателей и 42 единицы техники.

Работы продолжались одновременно в нескольких районах столицы. Спасатели тушили пожары, разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.

Напомним

Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.

Ольга Розгон

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