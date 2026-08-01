В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российской атаки

Спасатели завершили ликвидацию последствий российского обстрела Киева. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека ранены, среди них — 4 детей. Удалось спасти 105 человек - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий удара привлекли 206 спасателей и 42 единицы техники.

Работы продолжались одновременно в нескольких районах столицы. Спасатели тушили пожары, разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.

Напомним

Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.