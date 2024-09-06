В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха: ситуация может улучшиться на следующей неделе. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Детали

С 3 сентября в Киеве фиксируют повышенное загрязнение воздуха, вызванное метеорологическими явлениями, способствующими накоплению вредных примесей, сообщает Укргидрометцентр. Уровень загрязнения диоксидом азота в течение 3-5 сентября достиг 5-8 среднесуточных предельно допустимых норм.

По прогнозам, неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в столице до 8 сентября, но ситуация может измениться к лучшему со следующей недели. Метеорологи советуют жителям города соблюдать меры безопасности и ограничить пребывание на открытом воздухе.

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