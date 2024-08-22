В Сумах проверили качество воздуха после жалоб на вонь: обнаружили превышение концентрации пыли
Киев • УНН
В Сумах выявлено превышение концентрации пыли в воздухе в 1,2-1,4 раза. Другие показатели в норме, но повышенный уровень пыли может повлиять на здоровье жителей, особенно с хроническими заболеваниями.
В Сумах выявлено превышение концентрации пыли в воздухе в 1,2-1,4 раза. Другие показатели в норме, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.
22 августа жители города Сумы начали жаловаться на вонь и неприятный запах в воздухе. На Сумщине наблюдается превышение концентрации пыли в воздухе
Состав воздуха исследовался лабораторией Сумского областного центра по гидрометеорологии ночью в 01:00 и в 07:00 утра.
"Исследования установили превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,2-1,4 раза. Остальные исследуемые показатели - диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегида - в норме", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалистами государственного учреждения "Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" проведен отбор образцов воздуха в пяти точках города Сумы. Зафиксировано превышение исключительно по пыли.
"Превышение концентрации пыли в воздухе может повлиять на состояние здоровья жителей Сумщины, в частности, вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы", - сказано в сообщении.
В Сумах смог: специалисты приступили к исследованию качества воздуха22 августа 2024, 08:54 • 7900 просмотров