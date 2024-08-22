В Сумах смог: специалисты приступили к исследованию качества воздуха
Киев • УНН
Из-за смога в Сумах специалисты проводят отбор проб атмосферного воздуха на содержание химических соединений. Исследования осуществляются в контрольных точках областного центра, результаты будут известны позже.
Из-за смога в Сумах специалисты организовали отбор проб атмосферного воздуха на содержание химических соединений, сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней в четверг, пишет УНН.
Исследование атмосферного воздуха в Сумах. Из-за смога в Сумах, специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики болезней проводят отбор проб качества атмосферного воздуха в контрольных точках областного центра на содержание химических соединений
Отмечается, что результаты исследования будут позже.
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