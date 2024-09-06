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У Києві зафіксовано підвищене забруднення повітря

У Києві зафіксовано підвищене забруднення повітря

Київ • УНН

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У Києві з 3 вересня фіксують підвищене забруднення повітря через несприятливі метеоумови. Рівень діоксиду азоту перевищив норму в 5-8 разів, ситуація може покращитися наступного тижня.

У Києві зафіксовано підвищене забруднення повітря: ситуація може покращитися наступного тижня. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає УНН.

Деталі

З 3 вересня у Києві фіксують підвищене забруднення повітря, спричинене метеорологічними явищами, що сприяють накопиченню шкідливих домішок, повідомляє Укргідрометцентр. Рівень забруднення діоксидом азоту протягом 3-5 вересня досяг 5-8 середньодобових гранично допустимих норм.

За прогнозами, несприятливі метеорологічні умови зберігатимуться у столиці до 8 вересня, але ситуація може змінитися на краще з наступного тижня. Метеорологи радять жителям міста дотримуватися заходів безпеки та обмежити перебування на відкритому повітрі.

У Сумах перевірили якість повітря після скарг на сморід: виявили перевищення концентрації пилу22.08.24, 16:00 • 12077 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КиївЗдоров'я

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