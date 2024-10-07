В Киеве задержали женщину за восхваление агрессора на вокзале - полиция

Полиция задержала женщину за восхваление российского агрессора на столичном вокзале во время воздушной тревоги, уроженка Донецкой области 2001 года рождения была обнаружена благодаря видео в соцсетях, сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина пренебрежительно высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора", - сообщили в полиции.

"Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители, как отмечается, общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.

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