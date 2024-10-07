У Києві затримали жінку за вихваляння агресора на вокзалі - поліція
Київ • УНН
Поліція затримала жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі під час повітряної тривоги. Уродженка Донеччини 2001 року народження була виявлена завдяки відео в соцмережах.
Поліція затримала жінку за вихваляння російського агресора на столичному вокзалі під час повітряної тривоги, уродженка Донеччини 2001 року народження була виявлена завдяки відео в соцмережах, повідомили у понеділок у ГУНП у Києві у Telegram, пише УНН.
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"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора", - повідомили у поліції.
"Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці", - розповіли у поліції.
Наразі правоохоронці, як зазначається, спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.
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