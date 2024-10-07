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У Києві затримали жінку за вихваляння агресора на вокзалі - поліція

У Києві затримали жінку за вихваляння агресора на вокзалі - поліція

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

Поліція затримала жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі під час повітряної тривоги. Уродженка Донеччини 2001 року народження була виявлена завдяки відео в соцмережах.

Поліція затримала жінку за вихваляння російського агресора на столичному вокзалі під час повітряної тривоги, уродженка Донеччини 2001 року народження була виявлена завдяки відео в соцмережах, повідомили у понеділок у ГУНП у Києві у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора", - повідомили у поліції.

"Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці", - розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці, як зазначається, спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.

У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину, його затримали - поліція02.10.24, 21:06 • 18830 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
kyivКиїв

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