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В Киеве привлекли к ответственности юношей за российскую музыку на Подоле, несмотря на удар врага по Сумам

Киев • УНН

 • 6330 просмотра

В Киеве задержали молодых людей, слушавших российскую музыку на Подоле. Они привлечены к ответственности за хулиганство и распитие спиртных напитков.

В Киеве привлекли к ответственности юношей за российскую музыку на Подоле, несмотря на удар врага по Сумам

В Киеве правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины установили личности молодых людей, которые слушали российскую музыку на столичном Подоле. Они привлечены к административной ответственности, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

"Вчера, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором группа юношей на улице громко включила музыку российских исполнителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на замечания прохожих и напоминания о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, ребята не выключили российский трек, а вместо этого сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами.

Полиция установила личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевской области. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, которые приобрел их старший товарищ.

Правоохранители составили на молодых людей административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП.

Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Сейчас с ребятами работают сотрудники СБУ.

Дополнение

В Киеве ветеран получил телесные повреждения за то, что сделал замечание отдыхающим из-за русской музыки. По данным правоохранителей, происшествие произошло в одном из дворов Голосеевского района столицы.

Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикации в соцсетях видео с русской музыкой.

Павел Зинченко

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